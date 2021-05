Fekk serien avslutta halvvegs - trenar åtte-ti treningar i veka

Volleyballserien blei kutta halvvegs som følgje av fleire nedstengingar av idretten, for KFUM Volda Volley. Eit plaster på såret er at volleyballforbundet har valt før-sesongsturneriga i Volda til oppkøyringsturnering for eliteseriedommarane i Norge.