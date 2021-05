Eit naust, ein levegg og to plattingar gav rekordlang debatt

Nyheiter

Kommunestyret skulle handsame ei sak som kom frå samfunnsutvalet. Der sa eit fleirtal tidlegare i vår nei til å gje ein nausteigar på Sæbø dispensasjon frå Plan- og bygningslova til å setje opp ein levegg og to plattar ved naustet. Avslaget vart grunngjeve med at tiltaka var for mykje i strid med regelverket i lovverket. Nausteigaren har dessutan allereie sett i verk tiltaka, og vart pålagt å rive.