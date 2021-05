Aambakk spelar om titlar i sesongavslutninga

Nyheiter

(Sunnmørsposten): 28-åringen frå Ørsta gjekk til danske Odense føre denne sesongen. I Danmark har sesongen så å seie gått normalt for seg, og Odense har prestert på eit svært høgt nivå.

Dei tok seg til åttedelsfinale i Champions League og er i "Final Four" i cupen. I helga og neste veke spelar klubben slutspelsfinale mot Viborg. Oppgjeret går som best av tre kampar. Vinnaren kan kalle seg danske meistre.

– Det gått heilt sjukt bra for oss. Eg håper og trur at vi vinn alt. I slutspelet blir det to tøffe kampar mot eit lag som krigar. Eg skal berre hjelpe jentene, gje masse energi og gripe sjansen om eg får den, seier Aambakk.

Publikum

Ei gulrot i finalen er at Odense får spele for publikum igjen for første gang etter koronanedstenginga. 1200 tilskodarar får komme inn på kampen, eit tal ein ikkje altfor ofte ser på kampar i Norge vanlegvis. Går oppgjeret til tre kampar, er det Odense som får spele på heimebane i den siste kampen.

– Det er mange folk. Det blir kjekt, og litt spesielt når vi ikkje har spelt for nokon tidlegare, seier Aambakk.

– Blir det meir press på dykk?

– Nei, det vart berre ei anna stemning. Eg ser på det som fordel, ein får større fordel av å vere på heimebane, trur Aambakk.

Ho melde overgang til Odense før korona stengde ned store delar av Europa. No begynner samfunnet i Danmark å nærme seg det ho såg for seg då ho tok valet om å bytte ut Molde og Norge med Odense og Danmark.

– Samfunnet har vore ganske stengt, men no opnar dei meir og meir. Det er veldig deilig. Vi har jo koronasertifikat, og kan enkelt hente ein hurtigtest, som gjør at vi kan komme inn på ting om vi testar negativt. Det er litt meir normalt no. Det har vore eit merkeleg år, seier Aambakk.

Opp og ned

Opphaldet i Odense starta bra for Aambakk på handballbanen, men etter jul har det gått litt meir trått.

– Før jul gjekk det bra, men etter jul fekk eg ein skade, og den sette meg ut ein periode. Etterpå har det gått litt opp og ned med tanke på speletid, og eg har ikkje heilt kome i forma eg var før jul, seier Aambakk, som saman med lagvenninnene feira med øl i garderoben då finaleplassen vart sikra i helga.

– Det er heilt normalt her. Det er ein litt annleis kultur på det området i Danmark enn i Norge, ler Aambakk.

Odense har ein gang tidlegare vunne slutspelet. Det skjedde i 2018. No har dei altså moglegheita til å ta "The double" i Aambakk si første sesong i klubben.

Denne saka vart fyrst publisert i Sunnmørsposten.