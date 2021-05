«All innandørs skyteaktivitet bør leggast til Sollidalen»

Nyheiter

- I Sollidalen er det bygd opp skyteanlegg for millionvis av kroner som står ubrukt deler av året på grunn av at vegen opp kan vanskeleg brøytast. Med dette vert det endring på når ein no får asfaltert vegen opp, påpeikar Hans Martin Dypvik i Volda jeger og sportsfiskarlag.