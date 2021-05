Tare frå ungdomsrådet sikra ja til større ungdomsskule

Nyheiter

I november i fjor sa kommunestyret ja til eit tilbygg til Ørsta ungdomsskule. Då var tanken å byggje ut 1590 kvm to. Etter at prosjektet har vore ute på tilbod, syner det rimelegaste tilbodet at det kan vere plass til eit større tilbygg innanfor den økonomiske ramma på 65 millionar kroner som kommunestyret føresette.