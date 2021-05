Fontene-planane snart klare

Nyheiter

Det kjem fram i eit referat frå eit møte mellom partane som arbeider med å gjenskape Fontena.

Ho kjem rett nok ikkje der ho opphavleg var plassert. Plasseringa på Haldeplassen er eit kompromiss mellom kommunen og Ørsta sogelag.

No er det klart at vatn og avløp kjem raskt på plass. Det vert ført fram til Haldeplassen i samband med legging av ny vassleidning.

Detaljplanane er ikkje heilt klare. Eit diskusjonstema vert om det vert ein kopi av den gamle fontena, eller om der skal vere rom for tilpassingar. Eit anna spørsmål vert finansiering. Det kan verte ei tredeling, der kommunen og fylkeskommunen gjennom tettstadprogrammet tek ein tredel kvar, og at Ørsta sogelag syter for privat finansiering av den siste tredelen.

Kor mykje fontena vil koste, er ikkje avklart.