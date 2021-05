Unge og gamle 17. mai-musikantar

– Det blir på same måte som i fjor

Trass i korona-restriksjonar og minimalt med øvingar, kjem både hornmusikken og skulemusikken til å spele på 17. mai. – Det blir på same måte som i fjor. Me kjem til å spele på institusjonar. Noko kjem til å bli berre hornmusikken, noko berre skulemusikken, og noko samla, seier Brynhild Hovden, leiar for begge korpsa.