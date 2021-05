Loen Skylift stengjer i over tre veker

Nyheiter

Dei som har store planar om ein dagstur til Loen for å ta taubane med det første, må leggje om planane. Loen Skylift stengjer nemleg 18. mai, og opnar ikkje igjen før 10. juni.

Årsaka er at ein skal byte ut berekablane på eine traseen. I fjor vart det nemleg oppdaga skade på eine berekabelen. Anlegget vart då stengt ein lengre periode i august og september medan dei spleisa kabalen.

Dagleg leiar Richard Grov meiner spleisen er sterkare enn kabelen, men vil likevel byte ut heile denne kabelen raskast mogleg.

Og byter like godt begge berekablane når ein først er i gang. Kablane som skal bytast er 1700 meter lange, og dette krev mykje krefter og arbeid involvert.

- Det kjem eit lag med sju personar frå Garaventa for å utføre arbeidet. Dei har med seg masse tungt utstyr for å løyse jobben. Over slike spenn vi snakkar om her, må alt skje med millimeters presisjon, seier Richard Grov til avisa Fjordingen.