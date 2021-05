Rektor i evig kamp mot utyska som et opp bøkene på høgskulen

Nyheiter

- Kampen mot skjeggkre på Høgskulen i Volda held fram! skriv rektor Johan Roppen på Høgskulen i Volda.

Det han siktar til er insektet skjeggkre, som har etablert seg her i landet sidan 2013.

På Høgskulen i Volda har skjeggkre vorte ei utfordring, og sidan i fjor sommar har det vore jobba for å utrydde innsektet, melder rektoren.

Fleire stader og i fleire bygg på skulen er det insektsproblem.

Også mott har vorte eit problem på delar av skulen og det er oppdaga både skjeggkre og mott i arkivrommet. Det er kjøpt inn ein frysar for å fryse skjeggkre "til døde". Det er også sett opp skjeggkrefeller i arkivet.

- Sidan sommaren 2020 har vi jobba med utrydding av desse skadedyra i samarbeid med Pelia, og no viser rapportane at vi har ein markant nedgang i bestanden. Vi held fram jobben mot utrydding, og treng at alle bidreg til ein fellesdugnad gjennom våren og sommaren, skriv rektoren.

Beskjeden frå eigedom og drift på høgskulen er at alle kan gjere ein innsats:

- Rydd på kontoret slik at det vert enkelt å halde reint. Sett ut tre, fire limfeller og det er særleg viktig når du tek ferie. Så håper vi på studiestart med færrast mogleg skjeggkre.

Fakta

Skjeggkre.info skriv dette om skjeggkre:

"Skjeggkre gjør liten skade, men blir det mange individer vil gnag på tøy, papir og lignende medføre en viss risiko for verditap. I løpet av de siste fire årene har skjeggkre stadig oftere spilt en rolle i konflikter mellom boligselgere og kjøpere. Da skjeggkre oppleves som plagsomme og ubehagelige, samt det ikke finnes midler eller metoder som kan utrydde dem 100%, ser vi at dette har medfører vesentlige verditap på boliger, leiligheter og kontorbygg (rettspraksis endret i 2019, der vanskeligere å få for verditap). Mange som rammes kan få en dårligere livskvalitet da de er redde for å være kilde og spre skjeggkre til andre, at barna skal bli mobbet, med mer. Og for mange som rammes blir problemet med skjeggkre også en psykisk belastning".