- Viss vi vil kan vi få bygt nytt symjeanlegg som vert ferdig til skulestart neste år

– Ørstingane kan verte sparte for eigedomsskatt for to år, eller 42 millionar kroner, dersom prosjektet med utviding av Ørsta ungdomsskule vert sett i samanheng med bygging av eit symjeanlegg.

Det hevdar Hans Olav Myklebust, Tore Thon og Odd Magne Vinjevoll i Ørsta Frp.

Dei meiner det er viktig at ørstingane snarast får eit nytt og innovativt symjeanlegg. Det meiner dei kan stå klart allereie til skulestart neste år ved å byggje i stål, noko som gir kort byggjetid. Symjeanlegget vil vere heilt i tråd med det kommunestyret har sagt at anlegget skal innehalde.

– Det er viktig å snarast sikre symjeundervisninga i ein situasjon der dagens tilbod er eit basseng som er utdatert. Nødløysingar og kostnadskrevjande reparasjonar har gjort at vi greidde å fylle vatn i dagens basseng, truleg for aller siste gong, og med svært usikker levetid, seier politikarane.

Har ikkje kopla

I ein situasjon der administrasjonen i kommunen ikkje har kopla bassengprosjektet saman med utvidingsprosjektet på ungdomsskulen, og der saka om skuleutviding no skal opp i kommunestyret, er Myklebust, Thon og Vinjevoll overtydde:

– Prosjekterer og byggjer ein symjeanlegg samtidig som Ørsta ungdomsskule utvidar, vil ein redusere investeringar og driftskostnader, og sikre at innbyggjarane i Ørsta kommune får eit best mogleg tilbod utan at dei skal få kjenne det på pungen, seier politikarane. Dei peikar på ein bonus for det heile.

– Det er ikkje berre at vi får ei løysing som er praktisk tilrettelagt for brukarane. Her handlar det også om gjenbruk av energi i tillegg til kontinuerlege sparte kostnader på løpande driftsutgifter. I tillegg forventar vi å sjå store innsparingar på klimaavtrykk, noko kommunestyret ønskjer, ved å kombinere symjebasseng og undervisningsrom i same bygg, både for byggjeprosjektet og innsparingar per år frå driftsstart, seier Frp-politikarane.

Dei viser til at ein økonomisk utfordrande situasjon i kommunen krev at ein snur alle steinar, og leitar etter kostnadseffektive løysingar, noko også administrasjonen peikar på gong etter gong, ifølgje politikarane.

Intensjonar

– Med gode intensjonar om dette bestilte formannskapet i januar i år ein rapport frå PRE rådgiving som er blant landets fremste ekspertise på symjeanlegg. Der vart det vist til at moderne teknologi ved bruk av stål i basseng gir lågare klimaavtrykk på CO₂, i tillegg til energi- og plassbesparande løysingar for ventilasjon og reinsing av vatnet. Slike løysingar gir fordelaktige driftskostnader i mange tiår framover, seier Frp-politikarane.

– Trengst det eit større basseng? Ja. Både Ørsta og Volda må ha eit 25-meters basseng – Unnskyld at eg seier det, men Ørsta vil få utfordringar med å nå lærekrava med dei symjeanlegga som er i kommunen i dag.

Dei meiner det er viktig å lytte til det fagekspertisen seier om moderne og miljøvenlege symjeanlegg.

– Med strammare krav til økonomi i investering og drift er tida inne for å starte ny praksis. Ein må bruke fagekspertise i staden for ufaglært synsing. Ja, ein må gi rom for nye idear, og sjå fleire løysingar i samanheng. I beste fall må vi kunne seie at det er optimistisk å halde fram å gjere ting på same måte som tidlegare, gong etter gong, for så å forvente eit anna resultat.

Frp-politikarane viser til at det framleis er nokre som brukar den gamle måten med å byggje symjeanlegg med betong og flis.

– Men moderne teknologi gjer at 70–80 prosent av anlegga som er bygt siste to-tre åra er stålbasseng i ei eller anna form, seier

Myklebust, Thon og Vinjevoll.

Dei håper kommunestyret samlar seg om ei felles utbygging av bassenganlegg og påbygg til ungdomsskulen på neste møte.

– Gevinsten vert eit kinderegg vi ikkje kan seie nei til. Ørstingane har fått ein flott fleirbrukshall. No fortener dei også eit nytt symjeanlegg der ein kan etablere mellom seks og åtte undervisningsrom på toppen, noko Ørsta-skulen vil få stor nytte av, seier Hans Olav Myklebust, Tore Thon og Odd Magne Vinjevoll.