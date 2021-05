God start på året for sparebanken

Nyheiter

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har fått ein knallstart på året, og viser til sterk kundevekst og låge tap.

I første kvartal var resultatet før skatt på 42 millionar kroner, ein auke på 11,5 prosent frå same periode i fjor.

- Resultatframgangen skuldast primært god vekst på lån og innskot, auke i provisjonsinntekter og solid avkastning på finansielle eignelutar, forklarer Stig Brautaset, administrerande direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Dette i ei pressemelding.

Kundevekst

SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fram med å ta marknadsandelar og har hatt vekst i både utlån og innskot. Utlånsveksten var på over 9 prosent, og tal frå Eiendomsverdi viser at banken hadde over 40 prosent av nye tinglyste bustadar på Søre Sunnmøre i første kvartal.

Tala frå første kvartal viser også sterk vekst i bedriftsmarknaden.

- Aktiviteten i marknaden er god og vi har merka lite av covid-19, fortel Brautaset.

Kapitalrådgjeving

SpareBank 1 Søre Sunnmøre satsar aktivt på kapitalrådgjeving og oppretta i 2020 ei eiga avdeling som samarbeider tett med SpareBank 1 Kapitalforvaltning.

- I første kvartal var veksten på heile 19,5 prosent. Teamet som no er på tre personar arbeidar svært godt og vi har tru på at denne veksten vil halde fram, seier Brautaset.

Koronaen

Koronapandemien har ført til eit kraftig økonomisk tilbakeslag i norsk økonomi, og framleis strenge smitteverntiltak i sentrale delar av landet bidreg til å bremse oppgangen i økonomien. Likevel er det samla sett positive framtidsutsikter i marknadsområdet til banken.

- Arbeidsløysa er betydeleg lågare enn same periode i 2020 og under landssnittet. Bustadprisane syner framleis ein låg til moderat prisvekst. Det regionale nettverket ventar oppgang i produksjon, investeringar og sysselsetting, seier Brautaset i pressemeldinga.