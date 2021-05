Død hjort ved nytt piggtrådgjerde

Nyheiter

Etter å ha fått bekymringsmeldingar ber Mattilsynet ein grunneigar i ei av bygdene i Volda om å fjerne eit piggtrådgjerde. Delar av gjerdet kan vere sett opp så seint som i fjor sommar.

Etter 2010 har piggtrådgjerde vore forbode, men dette nyoppsette piggtrådgjerdet kom altså på plass for under eitt år sidan. Det er sett opp i ein liten skogsteig/utmark, og Mattilsynet ser ingen grunn til å gjerde inne dette området.

Gjerdet står i til dels i veldig bratt og steinete terreng.

Meldar er bekymra for korleis gjerdet kan skade ville dyr, spesielt hjort og rådyr som ferdast i området.

Mattilsynet opplyser at det sommaren 2020 vart observert ein oppriven død hjort i nærleiken av det nye piggtrådgjerdet. Ein kan ikkje påstå at skadane kom frå piggtrådgjerdet, men det er ikkje usannsynleg.

Mattilsynet vurderer dette slik:

«I dette konkrete tilfellet har en anonym melder observert at der er et piggtrådgjerde langs eiendommen din. Mattilsynet vurderer at det er fare for at dette kan være til skade for dyr. Potensielle dyr i dette området er hovedsaklig viltlevende dyr, i første rekke hjort og rådyr. Mattilsynet vurderer at dette gjerdet er satt opp etter 2010, i en tid da dyrevelferdsloven forbyr bruk av piggtråd. Mattilsynet vurderer at dette gjerdet vil kunne utgjøre en fare for lidelse hos dyr. Vi vurderer derfor å pålegge deg å fjerne piggtråden innen en fastsatt frist for å hindre fare for at dyr blir påført lidelse.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til 15. juni 2021.»