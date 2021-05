Nyheiter

– For å ta ut den lønsauken som staten la fram i sitt tilbod må i snitt tre gardsbruk leggast per dag for at dei andre skal ha effektivitetsauke, og igjen auke inntekta si. Dei forventar at vi skal springe enno fortare, verte enno større og det er ikkje Vestlandet skapt for. Det seier sitt og det var ingen grunn til å gå vidare med forhandlingane. Landbruket står samla i dag og eg er takksam for alle som har møtt opp, sa Odd Bjarne Bjørdal, bonde og styremedlem i Møre og Romsdal bondelag, då lokale bønder samla seg i Ørsta tysdag ettermiddag.