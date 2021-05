«Vi må få på plass hurtige passasjerbåt-ruter Ålesund - Bergen»

Nyheiter

- Stad , Kinn og Vanylven kommunar vil no utfordre Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommunar og andre gode krefter på Vestlandet til at vi raskast råd startar eit samla, langsiktig regionalt utviklingsprogram for å sikre størst mogleg verdiskaping og ringverknader for samfunns- og næringsutvikling knytt til Stad Skipstunnel. Dette er vår store sjanse til å starte ei ny tid for kystsamfunna på Vestlandet, skriv Bjørlo i ei pressemelding.