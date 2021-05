- Har dei lov til å bråke slik med Norge Rundt på hermetikk-lyd på søndagane?

Nyheiter

Ein innbyggjar i Ørsta irriterer seg over at Isbilen kjem rundt og sel is også på søndagar. No spør han kommunen om dette er lovleg.

Assisterande rådmann Eldar Rune Øye svarar ja. Og han forklarar utfyllande:

- Dette er for så vidt eit betimeleg spørsmål no når politiet har gått høgt ut og varsla at det kan vanke bøter for folk som slår plen på søndagar. Det er lova om helgedagsfred som er aktuell her. Den er det Statsforvaltaren/politiet som har med å gjere, skriv Øye.

Han gjer det klart:

- Vanelege daglegvarebutikkar og varehandel får ikkje ha ope på søndagane, med mindre det er på stadar som vert definerte som typiske turiststadar (t.d. Geiranger og Sæbø). Og så er det ein del andre unntak. Butikkar som ser kioskvarer eller daglegvarer - og som har eit salslokale under 100 m ² - kan ha ope. I og med at salsflata er liten (i Isbilen red. merknad), og at det vel ikkje kan reknast som fast utsalsstad, så kan vi vel konkludere med at dei har lov å selje is og greier, skriv den assisterande kommunedirektøren og legg til:

Kyrkjetida

- Her seier Lov om helgedagsfred at ingen nokon stad må uroe med utilbørleg larm. Og: Det vert lagt særleg vekt på at det skal vere fred i «kyrkjetida». Her kjem spørsmålet om kva utilbørleg larm er. Politiet har varsla at plenklipping i eit nabolag kan vere utilbørleg på ein søndag. Særleg i kyrkjetida. Men om ein forbigåande snutt frå Isbilen er det – det veit eg ikkje. I eit nabolag skulle ein tru det. Men det er det altså politiet som må avgjere. Så vedkomande må vende seg dit, skriv assisterande kommunedirektør Eldar Rune Øye.

Den irriterte innbyggjaren konkluderer slik etter svaret frå kommunen:

- Eg tolkar dette til at det er fritt fram for støy også på søndagar - så då er det kanskje meg det vert klaga på neste gong.