Det kan verte meir drosje for buss

Nyheiter

Bestillingstransport skal brukast for å gi eit godt tilbod i distrikta, auke det tradisjonelle busstilbodet der det er høgt potensial for kundevekst og gjere dei gjennomgåande stamlinjene og pendlarlinjene meir attraktive, heiter det i ei melding frå fylekskommunen.

Dette er føringane samferdselsutvalet har gitt for utviklinga av bestillingstransport i Møre og Romsdal i åra framover. Bestillingstransport er eit kollektivtilbod som berre køyrer når nokon har bestilt. FRAM har hatt bestillingstransporttenesta FRAM Flexx sidan våren 2015. I dag er FRAM Flexx etablert i 12 kommunar. Ørsta kommune er mellom dei, og gjeld no tilbod mellom Ørsta og Sæbø.

Store endringar

Kollektivtransporten står midt i tre store endringar: Endra kundeåtferd, nye teknologiske moglegheiter og hardare økonomiske prioriteringar. FRAM må vidareutvikle og endre forretningsmodellane sine for å bli meir konkurransedyktige i forhold til bilen.

Ni mål

Utvikling av bestillingstransport er eitt av hovudområda til FRAM i åra framover. Samferdselsutvalet har vedtatt å satse på bestillingstransport i heile fylket for å auke bruken. No har dei gitt FRAM ni mål for å utvikle bestillingstransporten vidare: