- Mange klager på støy frå mopedar og motorsyklar

Nyheiter

- I løpet av eit år får politiet mange klager på grunn av støy frå mopedar, lett MC og tunge motorsyklar. Grunnen til det er at støydempingsinnsatsen i eksosanlegget har vorte fjerna og det fører til kraftig støy og irritasjon, seier trafikkoordinator Steven Blindheim i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Ein kallar det for å fjerne "DB-killeren". Køyretyforskrifta fastslår at ei motorvogn skal vere innretta og utstyrt slik at det ikkje utviklar unødig eller sjenerande støy.

Lyddemparen skal ikkje kunne settast ut av funksjon under køyring.

Kjem politiet eller Statens Vegvesen over tilfelle der "DB-killeren" er fierna vil ein første gongen få eit skriftleg pålegg om å rette feilen. Ein vil også få eit bruksforbod. Føraren får då køyre heim eller til næraste verkstad. Han må også vise fram køyretyet på trafikkstasjonen og dokumentere at den er i teknisk godkjent stand. I tillegg må føraren betale eit kontrollgebyr til Statens Vegvesen på 650 kroner.

Fleire av politiet og Statens Vegvesen sine kontroller har avdekka at "DB-killer" er fjerna. Kontrollane har også avdekka at uoriginale eksospotte er sett på lett MC og tunge motorsyklar som fører til unødig støy. Trafikkontrollane syner at dette er eit utbreitt problem.

Dersom nokon vert stoppa i kontroll for andre gong med fjerna "DB-killer", vil føraren og eigaren bli anmeldt. Det vil igjen bli bruksforbod til feilen er retta og 650 kroner i kontrollgebyr til Statens Vegvesen.





I samband med ein trafikk-kontroll i Ålesund i fjor haust, vart ein ungdom stoppa for andre gong med utan støydempingsinnsats. Føraren fekk då eit førelegg på 5000 kroner, medan verje fekk eit førelegg på 3000 kroner for å ha latt ungdommen bruke det ulovelege køyretyet.

Trafikkoordinator Steven Blindheim vil sterkt oppmode føresette om å fylgje med på om køyretyet som dotter eller son brukar, er i forskriftsmessig stand. Verge må vere flinke til å kontrollere at mopeden der verge er eigar av køyretøyet og som blir brukt av dattera eller sonen er i godkjent teknisk stand. I følge lova har verge her eit klart ansvar og kan kome i eit straffeansvar.

- Kontrollane avdekker også at mopedar kan vere trimma. Det resulterer i førelegg på 5850 kroner, pluss tre prikkar i førarkortet. Seks prikkar dersom ein har førarkort med prøvetid. Dessutan vil køyretyet som er trimma bli avskilta på staden, seier Blindheim.

Til slutt minner trafikkkoordinatoren om fylgjande gode tips til førar av moped eller motorsykkel: - Det er påbode å bruke godkjend hjelm. Bruk klede som vernar heile kroppen. Armar og føter er særleg utsette derfor er godt fotty og hanskar viktig. Bruk klede med sterke fargar for å bli sett og ikkje minst: Tenk åtferd under køyreturen.