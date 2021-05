Følgjer hingsteutstillinga digitalt frå heile verda

Nyheiter

Norges Fjordhestlag er svært glade for at dei greier å gjennomføre ei fysisk utstilling med vurdering av hingstane i år. I fjor vart det berre gjennomført ei mellombels digital kåring. Dei som fekk avlsgodkjenning då må møte i år for å halde fram i avlen. I tillegg kjem årets 3-åringar til kåring.

– Hingsteutstillinga er det viktigaste avlstiltaket for fjordhesten. Dei beste frå kvar årgang går vidare i avlen og slik skaper vi ein god fjordhest for framtida, seier leiar i Norges Fjordhestlag Hege Sæther Moen i ei pressemelding.

Utstillinga er også eit viktig utstillingsvindauge for rasen, og har stor interesse. Då det vart klart at utstillinga måtte gå utan publikum vart det sett opp eit digitalt alternativ slik at folk kan følgje utstillinga heimanfrå. Det vert strøyma meir enn 10 timar frå utstillinga kvar dag.

– Dette hadde ikkje gått utan bidrag frå gode fjordhestvener i inn og utland og sponsorar for å dekke kostnaden, seier Sæther Moen.

Ho fortel at meir enn 1000 personar var innom sendingane. Nesten 30 prosent av desse frå utlandet.

– Norge er moderland for fjordhesten, så det er viktig at fjordhestinteresserte utan for landegrensene får følgje med på korleis vi avlsvurderer dyra våre, seier leiaren i Norges Fjordhestlag. Ho veit også at fleire følgjer sendingane på jakt etter avlsdyr dei kan kjøpe.

Norges Fjordhestlag har følg smittesituasjonen tett i lag med dei lokale samarbeidspartane, og landa til slutt på ei løysing som legg til rette for at alle hingstane vert vist for dommarane.

– Dei viktigaste grepa vi har gjort er å endre programmet slik at kvar hingst gjennomfører alt på ein dag, og reiser heim når dei er ferdig. Då vert det mindre folk til stades. I tillegg skjer det meste ute, der smittefaren er lågare, seier Moen.

– Det er ingen grunn til å tru at kvaliteten på vurderinga vert noko dårlegare enn på ei ordinær utstilling. Det er dei beste hingstane som vert kåra, seier Gina Onsrud Jensen frå Norsk Hestesenter. Ho er styrar for utstillinga og ser til at alt går rett føre seg.

Premieutdelinga vert også digital, og sendt på Norges fjordhestlag sine nettsider laurdag.