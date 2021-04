Nyheiter

Opptakten til valdshendinga 3. oktober i Volda i fjor har vore ein sentralt tema under rettssaka i Møre og Romsdals tingrett fredag. Fornærma i saka, som hamna i kunstig koma, forklarte at han dulte bort i ein kjenning. Det fekk tiltalte til reagere og kom mot fornærma på ein aggressiv måte. Tiltalte forklarte at han reagerte på at fornærma skulle ha skubba over ende ein kjenning.