Færre veggedyr i norske heimar

Det vart registrert langt færre veggedyr i Noreg i fjor, viser tal frå FHI. Årsaka kan ha ein samanheng med reiserestriksjonane under koronapandemien.

FHIs årlege statistikk over skadedyr viser ein nedgang på 34 prosent av dei blodsugande veggedyra, skriv Aftenposten.

Folkehelseinstituttet (FHI) meiner årsaka truleg har ein samanheng med koronapandemien.

– Veggedyr blir ofte spreidd med bagasje, og vi trur at mindre reiseaktivitet under pandemien kan vere ei årsak til den kraftige nedgangen vi ser, seier seniorforskar Bjørn Arne Rukke ved FHIs seksjon for skadedyrkontroll.

Statistikken for 2020 viser òg ein nedgang i fleire av dei elleve artane som er med, men ikkje alle.

Brun pelsbille og stripa borebille såg derimot ut til å trivast i pandemiåret, medan tala for andre artar har halde seg stabile – som til dømes skjeggkre.