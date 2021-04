Bustadeigarar må sjekke skattemeldinga

Nyheiter

Det er altså ikkje berre lønn- og inntektsopplysningar som dannar grunnlaget for skatteutrekninga. Informasjon om bustad, fritidseigedommar og tomter er også viktig for at du skal få riktig skatt.

– Feil i opplysningane om eigedommen eller tomta di kan gjere at du betaler feil skatt, mister bustønad eller at grunnlaget for den kommunale eigedomsskatten blir feil. Derfor er det viktig at du sjekkar opplysningane dine godt, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, i ei pressemelding.

Ho oppfordrar oss til å begynne med å sjekke om formuesverdien står oppført. Viss formuesverdien ikkje står oppført, må du rekne ut og fylle inn dette sjølv, og ifølgje Gjengedal er det mange som lurer på korleis dei skal rekne ut formuesverdien.

– Formuesverdien blir rekna ut i prosent ut ifrå marknadsverdi eller kostpris. Marknadsverdi kan vere takst, verdivurdering eller kjøpesummen, og kostpris er dei kostnadene du har hatt i samband med kjøp av tomta og for å få bygget ferdigstilt, seier divisjonsdirektøren.

Det er viktig å skilje mellom formuesskatt og eigedomsskatt. Eigedomsskatten er ein kommunal skatt, som varier ut ifrå kvar i landet du bur. Den blir fastsett og kravd inn av kommunen. Formuesskatten er rekna ut av Skatteetaten basert på opplysningane som blir levert i skattemeldinga di.

Har du allereie levert skattemelding utan fullstendige opplysningar om bustaden og fritidseigedommen, kan du sende ho inn på nytt med korrekt informasjon.