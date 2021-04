Blanda erfaring med digitale festivalopplevingar

Nyheiter

Mykje vart borte i strøymevariantane av publikumstilbodet deira, oppsummerer Ballade.

– Ein hovudkonklusjon er at dei digitale festivalgjengarane opplever dette som noko heilt anna enn ein vanleg festival og at dei sakna det sosiale, seier ein av forskarane bak rapporten, professor Roel Puijk.

Han jobbar ved Høgskolen i Innlandet, som saman med forskarar frå Telemarksforskning tok for seg korleis det gjekk då nokre norske festivalar laga digitale pandemi-tilbod i fjor vår og sommar i ein forstudie som skal følgjast opp vidare.

I rapporten skriv Puijk og dei to andre forskarane om korleis fleire ser på strøymearrangementa som ei erstatning – det var trass alt betre å produsere noko, enn å avlyse heilt. Pujik, som er professor i film- og fjernsynsvitskap, beskriv strøymingar som beheldt mykje av karakteren til ei sceneframferd – utan mange visuelle hjelpemiddel.

Ein publikummar beskriv det typisk slik: «Når det skjer digitalt, er det et element som mangler, men det fungerer. Det er også en opplevelse som er positiv for meg, selv om det er i en annen form».

Ballade skriv at studien viser at talet på publikummarar var betydeleg lågare enn normalt, og publikum var blanda i mottakinga av tilbodet. Alt i alt tyder funna på at publikum meiner at dei digitale festivalane ikkje kan samanliknast med ein fysisk festival.

Dei fire festivalane som vart studerte var Amandusfestivalen og Digitale festspel (Dei nynorske festspela), som begge vart gjorde heildigitale, og dessutan Peer Gynt-stemnet og Litteraturdagane i Vinje, som kombinerte fysisk oppmøte med digital formidling.