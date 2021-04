To nye smittetilfelle i Ørsta - ber flypassasjerar teste seg

Nyheiter

Måndag kveld fekk Ørsta kommune stadfesta to nye smittetilfelle for covid-19.

Den eine smitta kan knyttast til utbrotet som har vore i Ørsta kommune. Det andre smittetilfellet kom utanfrå.

- Den smitta gjekk i karantene og testa seg måndag, sa kommunedirektør Wenche Solheim under formannskapsmøtet tysdag ettermiddag.

Den første smittetilfellet har vore i karantene.

- Kommunen ber også passasjerar på Widerøe flight WF 173 frå Oslo til Ørsta 23.04. kl 13.40 - 14.50 som oppheld seg i Ørsta eller Volda kommunar om å bestille seg ein koronatest på teststasjonen i Hovdebygda, då det har vore ein på dette flyet som no har fått påvist covid-19. Dersom ein vert rekna som nærkontakt og skal i karantene, vil ein verte kontakta av FHI som er ansvarleg for smittesporing på flyreiser. Sjølv om ein ikkje er definert som nærkontakt, ber kommunen alle passasjerane om å vere merksame på symptom den neste veka og ha låg terskel for å ta ny test. Det kan ta inntil 10 døgn frå ein er smitta til ein får symptom, opplyser Ørsta kommune.

Bakk-Ola-marka skal gjennomføre siste testing tysdag.

- Om det blir negative prøvesvar her vil vi rekna Bakk-Ola-marka som friskmeldt, sa Solheim.