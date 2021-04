Nyheiter

For kulturlivet har det aller mest blitt avlyst sidan 13. mars 2020. Vartdal Generasjonskorps hadde eit krevjande år i 2020, og dei veit ikkje heilt korleis 2021 blir.

– All aktivitet vårhalvåret 2020 måtte gå føre seg utandørs, hausthalvåret greidde vi ved å dele korpset i grupper på få gjennomført øvingar inne. Vi har likevel fått gjennomført ei del interne og mindre arrangement som minikonsertar ute ved Vartdal Helsetun. Vi har og fått gjennomført speling på nasjonaldagen, juleøving med overføring til Helsetun og julegrantenning. Det har ikkje vore råd å gjennomføre arrangement som gir inntekter og korpset vårt har heller ikkje kome inn under kriteria for dei statlege kompensasjonsordningane. 2020 har difor vore eit krevjande år inntektsmessig, heiter det ein søknad om kulturtilskot frå Ørsta kommune.

2021 blir heller ikkje eit normalår for korpset.

– Vi får ikkje halde den vanlege vårkonserten, det vert ei svært redusert 17. mai-markering og vi får ikkje reise på den planlagde turen til KorpsfestiValldal i juni. Dette betyr at det vert både utfordrande å halde økonomien i balanse og det vert utfordrande å halde på motivasjon og å rekruttere og behalde korpsmedlemmar.