Joakim (17) vart overraska med stipend

Nyheiter

– No vart eg veldig overraska!

Dette sa ein rørt og glad stipendmottakar då Kari Melle og Lillian Hellebust frå Ørsta-kontoret overraska 17-åringen heime fredag, heiter det i ei pressemelding frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

– Joakim har utmerka seg anerkjent Minecraft-byggar som får oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Han har store ambisjonar og er ein verdig vinnar som vi gler oss til å følgje med på, seier avdelingsbanksjef Kari Melle og legg til:

– Å attskape kjende gater og bygg er tidkrevjande arbeid og noko som mange tek for gitt. Joakim har mellom anna bygd Karl Johan til det digitale 17. mai toget. Dette er svært imponerande og er heilt klart med på å sette Noreg på kartet.

Om stipendet

Drivkraft-stipendet er Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt stipend til unge talent innan idrett, kultur og open klasse. Stipendet blir delt ut årleg og går til unge personar som har utmerka seg nasjonalt, og som har ambisjonar om å utvikle talentet sitt vidare. I over ti år har banken delt ut desse stipenda, og utøvarar som Karsten Warholm og Jonas Kvalen er mellom dei som har fått stipenda tidlegare.

Har store ambisjonar

I eit utdrag frå Joakim sin søknad kan vi lese:

«Eg har alltid vore oppteken av estetikk, arkitektur, former og fargar. Sidan eg var liten har eg alltid likt å sjå på byggverk og tenke korleis dei er teikna og bygd. Dette har ført til at mitt store ønske er å ein dag bli arkitekt og lage mitt eiget firma. Eg brukar no dataspelet Minecraft til å kunne utforske og forbetre min kreativitet [….] Å kunne vise fram Norge på den internasjonale arenaen på ei plattform som både unge og eldre brukar, er ein draum eg elskar å halde på med».