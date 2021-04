Avishus ramma av smitteutbrot

Nyheiter

(Sunnmørsposten): Sunnmørspostens redaksjon er ramma av smitteutbrotet i Ålesund siste dagane.

Ansvarleg redaktør Hanna Relling Berg opplyser at to tilsette i redaksjonen er smitta.

– Alle nærkontaktar er blitt varsla og sett i karantene. Den første hadde vore restaurantgjest på Toldboden sist helg, og fekk prøvesvar fredag kveld. Det andre tilfellet vart avdekka etter koronatesting av kollegaer til den smitta, opplyser Relling Berg.

Ho er glad for at bedriftshelsetenesta kunne stille på kort varsel laurdag ettermiddag for å teste dei tilsette.

– Vi er opptatt av å redusere all risiko for smittespreiing, og då er tidleg testing avgjerande. Alle dei tilsette er no på heimekontor, og kontorlokala blir desinfisert måndag, seier Relling Berg.

Denne saka vart fyrst publisert i Sunnmørposten.