- Ulovlege rustablettar sirkulerer i store mengder

Det er ikkje snop alt som ser ut som snop, og det er heller ikkje «standardvarer» alle dei ulovlege rustablettar som sirkulerer i store mengder.

Etter gjennomførte informasjonsopplegg med skulen sine avgangselevar, var rusteamet ved skulen samla for å meisle ut vidare strategien for informasjonsopplegget for elevane på vg1 og vg2.

Rusteamet er uroa for signala som kjem i Ungdatagranskinga og frå barnevernstenesta/politiet, der det kjem fram at nokre ungdomar eksperimenterer med ulovlege rusmiddel heilt frå 13-14 års alderen. Det er også klare indikasjonar på at det er elevar på vgs. som på relativt jamleg basis rusar seg på både lovlege og ulovlege rusmidlar. Skulen har ikkje påvist rusa personar på skulen i skuletida, men veit via andre kjelder at slik rusing førekjem i fritida. Fleire av desse er under oppfølging.

Med føreståande russefeiring er rusteamet uroa for situasjonen.

Ein del av dei ulovlege rusmidla er ikkje berre ulovlege, med dei konsekvensane bruk av desse kan medføre strafferettsleg. Fleire av dei ulovlege rusmidla er svært farlege, sidan mange av desse varierer i styrke og innhald. Det har vore eksempel på at unge har døydd etter bruk av ulovlege rusmiddel, mellom anna 3 personar i Tromsø som døydde etter bruk av same type pillar dei rekna som trygge i høve doseringsmengde/innhald.

Dersom ein tek valet å ruse seg, så må ein i det minste vere trygg på at rusmiddelet ikkje tek livet av ein! Med mykje av det som sirkulerer, så finns det ikkje nokon slik «garanti».

Rusteamet ber føresette halde auge med og ha dialog med ungdomane!

Mange av elevane ved skulen er 18 år, og for dei som tek avgjerda om å ruse seg, så er alkohol i alle fall både den lovlege og tryggaste vegen i høve til at ein kan lese på varedeklarasjonen kva produktet inneheld.