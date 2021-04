I år vert det Bygdepride både vår og haust

Nyheiter

– Smittevernrestriksjonane gjer det uråd å halde arrangement som i utgangspunktet skal samle mykje folk. Difor bestemte vi allereie i januar at det ikkje vart parade. Vi har arbeidd med ei flott regnbogemesse i Ørsta kyrkje. Opplegget for denne er klar, og vi har kome til at det vert heilt feil å arrangere denne med få folk i kyrkja. Vi ynskjer ei fullsett kyrkje til hausten, seier Rune Sæbønes, leiar i Bygdepride Ørsta/Volda.