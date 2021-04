Får 50 ekstra millionar

Nyheiter

Ørsta kommune får tilført 50 millionar kroner ekstra til pensjonar.

- Endringar i reglane for offentleg tenestepensjon fører til at det vert frigitt betydelege midlar frå oppsparte pensjonsreservar i Kommunal Landpensjonskasse (KLP). Dette betyr at Ørsta kommune vil få tilført eit ekstraordinært beløp til premiefondet i 2021. Beløpet er utrekna til kr 50 739 000, går det fram av sakspapira til formannskapet.

Kommunaldirektøren rår til at pengane vert ståande på lukka premiefond. Tanken er å ha noko i bakhand når pensjonsutgiftene aukar fordi det vert fleire pensjonistar.

- Det er venta auka krav til avsetning og premieauke for AFP frå 2025 når dei som er fødde i 1963 fyller 62 år og kan ta ut ny livsvarig AFP. Det er også venta endring i reglane fors aldersgrense, står det i sakspapira.