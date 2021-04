– Det er krise i Ørsta-skulen. Det er alt for lite pengar til å drive forsvarleg skule

Nyheiter

Det var ein rørt seksjonsleiar for Ørsta-skulen, Kirsti Øy Driveklepp, som onsdag orienterte politikarane i levekårsutvalet om den særs alvorlege situasjonen i Ørsta-skulen.

Skulesjefen har sagt det mange gonger før, at det er krise, og både ressursmangel og mangel på plass for elevane på Vikemarka og Velle.

– Både Velle og Vikemarka har uforsvarlege skulebygg. Ja, på Vikemarka er det krise. Der skal 14 klasser dele på eit rom, då vert dette med tilpassa opplæring ganske vanskeleg. Og dette viser at i nasjonale prøver, sa skulesjefen oppgitt.

Sjølv om det år etter år er peika på mangel på ressursar i Ørsta-skulen, så vert det ifølgje skulesjefen ikkje gjort noko med problemet, og skulesektoren har framleis eit budsjett som etter skulesjefen sitt syn er alt for lågt.

Volda får meir

Ei samanlikning: Medan det i Volda vert brukt 106 200 kroner per elev, vert det i Ørsta brukt 91 700 kroner. Og gjennomsnittet i fylket er på 102 900 kroner, ifølgje skulesjefen.

Ørsta-skulen ligg såleis i botnen av skalaen når det gjeld tildeling av ressursar. Dette får konsekvensar.

– Vi har nesten ikkje pengar til kompetanseheving. Når det er sagt så er situasjonen for mange lærarar så pressa at dei ikkje orkar å tenke på kompetanseheving, fortalde Driveklepp til politikarane.

Åtferdsproblematikk

Ressursmangelen viser no att på fleire område.

– Vi ser dette m.a. i auken i åtferdsproblematikk og ein auke i behov for spesialundervisning. Eg synest det er trist å slutte som skulesjef slik situasjonen er no, sa Driveklepp som er inne i sitt siste år i kommunen.

Medlem i levekårsutvalet, Anita Mari Brekke, som sjølv er utdanna lærar, meinte tida var inne for å vakne skikkeleg.

– Det er ganske alarmerande det vi får høyre av skulesjefen. Vi har høyrt dette mange gonger, at ho om og om igjen har sagt at skuledrifta er på grensa til å ikkje vere forsvarleg. Dette er sterke ord. Og skal vi no sitje og ikkje gjere ein døyt? Pila peikar nedover og ho må snu, for slik kan vi ikkje ha det, ja, vi må snu den negative trenden, sa ei sterkt engasjert Brekke.

– Ressursbruken per elev er kritisk låg. Det vert likevel levert god kvalitet i Ørsta-skulen, og lærarane gjer ein kjempeinnsats. Vi må likevel passe på at Ørstaskulen har motiverte lærarar, sa Are Folkestad.