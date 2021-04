Bok-elskarar i Volda avgjer bokpris

Nyheiter

Sjetteklassingane på Bratteberg skule i Volda skal vere med juryen som bestemmer kven som vinn Bokslukarprisen.

Bokslukarprisen er ein gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskulen. Elevar på sjette steg skal røyste fram sine favorittar på bakgrunn av utdrag frå ein antologi med tekstutdrag frå 10 bøker for målgruppa, går det fram av ei pressemelding frå Foreningen! Les.

Over 125 000 elevar på femte, sjette og sjuande steg tok i fjor haust del i Bokslukarprisen, og røysta fram fem superfinalistar. 15 juryklasser, blant anna sjetteklassingane på Bratteberg, har lese superfinalistane frå perm til perm. Og no har elevane bestemt seg for kva bok dei likar best.

Superfinalistane er:

Kodeord Overlord av Tor Arve Røssland, Vigmostad og Bjørke 2019

Som ein bror. Historia om sjimpansen Julius av Alfred Fidjestøl, Samlaget 2019

Magnus Carlsen og sjakkmorderen av Aleksander Kirkwood Brown og John S. Jamtli (ill.), Cappelen Damm 2020

Blå flaggermus av Harald Nortun, Samlaget 2019

Harpa av A. Audhild Solberg, Aschehoug 2019

Vinnaren av Bokslukarprisen 2021 vert offentliggjort komande fredag.