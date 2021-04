Dette huset skal oreignast. Det eine takstselskapet meiner eigedomen er verd to mill, det andre meiner 1,2 mill

Nyheiter

Ørsta kommune vil oreigne ein eigedom frå Velle-familien. Ei utfordring er at eigedomen har stor skilnad i verdisetjinga.

Eit takseringsfirma i Ørsta opererer med vesentleg lågare takst enn det andre. Eigarane, fem søsken i familien Velle, med talsmann Frank Velle i spissen, meiner at den høgste taksten skal nyttast. Ørsta kommune derimot har lagt seg på eit vesentleg lågare nivå. Og denne prisen vil ikkje Velle-familien godta.

Saka kjem opp i samband med den aktuelle skuleutbygginga på Velle, der behovet for nytt skulebygg er prekært.

Aksepterer

– Det er ingen problem for oss å forstå at eigedomen vår må vike i høve skulebygg. Men vi meiner vi må få eit verdig oppgjer, seier Frank Velle.

Per Mulvik AS meiner at eigedomen er verd to millionar, medan Ose Ingeniørkontor meiner marknadsverdien skal vere 1,2 millionar. Ut ifrå dette har kommunen tilbode 1,4 millionar for eigedomen.

– Dette synest vi er alt for lågt. Eigedomen ligg sentralt i sentrum av Ørsta. Dessutan er det knytt historiske verdiar til eigedomen som er ei sunnmørsstove, bygt med tømmer, ein bustad som kan vere bygt før den første Velle-skulen som kom i 1865, utan at eg kan dokumentere dette sikkert, seier Frank Velle.

Han hevdar at kommunen, gjennom ulike prosessar i rundt femti år, har sagt at denne eigedomen skal regulerast vekk.

– Difor har det vore vanskeleg å satse på eigedomen, og drive vedlikehaldsarbeid og restaurering. Dette fordi det har lege ei klam hand over eigedomen, der vi har frykta at eigedomen vert sanert, seier Frank velle.

Eigedomen er i dag utleigd.

Familien Velle ønskjer ikkje ei verdivurdering gjennom skjøn. Vert det ikkje semje med kommunen om ein pris Velle-familien kan godta, kan saka hamne i retten.

– Eg meiner vi har ei veldig god sak. Det ligg føre to takstar i samband med at vi vert fråtekne ein eigedom som betyr mykje for familien vår der den høgste satsen må nyttast. Det vert feil at vi skal gå ut som ein tapande part i denne saka. Hamnar saka i retten, noko vi håper at ho ikkje gjer, kjem vi heilt sikkert til å vinne fram, seier Frank Velle.

Han viser til tilsvarande sak i Volda om oreigning i samband med den nye campus-hallen, der ein grunneigar vart tilkjent erstatning for å avseie grunn til gangveg.

– Då la retten vekt på den øvste taksten, seier Velle.

Politikarane avgjer

Kommunestyret skal handsame saka denne veka. Formannskapet har gjort vedtak om oreigning. Vedtaket vart gjort ut frå at ein meiner at vedtaket tvillaust er meir til gagn enn til skade.

Dersom kommuneadministrasjonen ved parallelle forhandlingar med handsaminga av oreigningssaka får semje om frivillig avtale, får ordføraren fullmakt til å godkjenne avtale.

Det har vore forhandla lenge om ein avtale, men saka verkar låst.

Kommunedirektøren kommenterer saka via kommunen sin jurist:

– Samla sett er vurderinga frå kommunen at ut ifrå omsetjingar i nærområdet er det i meste laget å betale to millionar. Denne eigedomen er det viktig å få hand om ut frå framtidig utvikling av skuletilbodet i Ørsta sentrum, skriv kommunedirektøren

Korleis?

Til slutt: Korleis kan ein eigedom verte taksert så ulikt som i denne saka?

Dagleg leiar Ottar Skare i Per Mulvik AS, som altså meiner marknadsverdien på den aktuelle eigedomen er på to millionar, seier dette:

– Oreigningslova har minst tre alternativ for talfesting av vederlag. Vi avstår på generelt grunnlag frå å kommentere dette konkrete tilfellet, men kan ikkje sjå vekk frå at oppdraget er gjennomført med ulike mandat, og at dette er hovudårsak til ulike takstverdiar, seier Skare.

Per Mulvik og Ose Ingeniørkontor er to av tre takstfirma som var med i kommunen si tilbodsrunde våren 2017.

Ose Ingeniørkontor meiner altså at marknadsverdien for eigedomen er 1,2 millionar. Dagleg leiar Tor Egil Meland, har denne kommentaren til taksten:

– Takstoppdraget er utført i tråd med mandatet vi har fått tildelt og vurderinga er gjort ut ifrå det. Vi verken kan eller ønskjer å uttale oss over vurderingar til andre takstmenn i media, og vi kjenner heller ikkje til mandatet til det andre takstoppdraget. Det vi kan uttale oss om er at vurderingane er utført av to svært erfarne føretak innan taksering av fast eigedom.