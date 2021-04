Nyheiter

– Då nedstenginga kom før påske var redselen at vi hadde jobbe mykje for ingenting. Vi er nok den einaste festivalen i Noreg som har klart å få til noko no. Vi håpar at folk rundt om er stolte over alle frivillige som har klart halde X2 aktuelt og i gang, seier festivalsjef Mathias Vasbotn Remmereit.