Her er årets Stikk UT!-turar

Nyheiter

Turentusiastar kan glede seg over at årets Stikk UT!-turar er lanserte. Torsdag vart årets turar lanserte på www.stikkut.no, og også den nye Stikk UT! appen.

Den har mellom anna god kartfunksjon som kan brukast utan dekning, høve til å følgje med på kvar du er, og enkel registrering av kode.

Stikk UT! var landets mest populære turtrim i 2020, med over 860 000 registrerte turar. No er det ny sesong med hundrevis av turar. Her kan de sjå årets turmål i Ørsta-Volda:

Ørsta

393. Brekkeheida frå Hellevegen (ny) 394. Den Julianske borg 395. Elvaråsa, Barstadvik 396. Fonnvernet, Ørsta (ny) 397. Gamle setrevegen - rundtur (ny) 398. Gapahuken i Skåla, Ørstavik 399. Gunnarråsa (ny) 400. Lyngesætra, Barstadvik 401. Melssetra opp Melsfjellvegen 402. Nes på Trandal (ny) 403. Olavshola, Sæbø 404. Rjåneskamben (ny) 405. Rundtur Okla - Dinglavatnet, Osdalen 406. Skårasetra, Skår (ny) 407. Tur til Berget (Hovdeåsen) (ny) 408. Urkeegga, Urke 409. Ytstestøylen på Skår (ny) 410. Åvatnet (ny)

Volda

368. Andaneset 369. Botnasetra (ny) 370. Elvadalen til Årneset 371. Folkestadvatnet 372. Haralddalssætra 373. Heltnelihuken 374. Holskarsætra 375. Homborsetsætra (ny) 376. Honndalsvatnet (ny) 377. Kalsethola 378. Kyrkjhornsætra 379. Lidaveten (ny) 380. Lisje-Toren (ny) 381. Lisjedalssætra (ny) 382. Niven (frå Furene) 383. Panoramavegen i Volda (ny) 384. Rotevatnet rundt (ny) 385. Rotsethornet (ny) 386. Sandfjellet 387. Skipedalen, Bjørke 388. Snøhornet 389. Vardehornet 390. Vardeskaret 391. Vikefjellet 392. Ytrehornsnakken

Dei som vil sjekke ut turar i omkringliggande kommunar, kan gå inn på www.stikkut.no.