50 prosent fleire fattige på 10 år

– Folkehelseoversikta viser at talet på låginntektsfamiliar har auka med 50,5 prosent dei siste 10 åra, skriv kommunedirektør Rune Sjurgard i eit svarbrev til Fylkeskommunen. Dette er eit ledd kartlegginga av erfaringar frå kommunane i samband med vurdering av busetting av flyktningar for neste år

Og dessutan skriv Sjurgard:

– I gruppa 16 til 24 år står mange utanfor utdanning og arbeid. Særleg høgt er talet for innvandrarar.

I åra 2015–2017 vart det busett om lag 40 flyktningar i året. I tillegg kom det mange familieinnvandringar i same periode. Volda har dermed tatt imot fleire enn det folketalet skulle tilseie, og dette har kommunepolitikarane opna opp for.

Har tatt imot mange

Eit aktuelt spørsmål er om Volda har «sosial berekraft» til å halde fram med å ta imot mange flyktningar dei komande åra. Kommunestyret vil ha fakta på bordet.

– Med bakgrunn i dei utviklingstrekka vi ser, er det grunn til å stille spørsmål om Volda kommune relativt sett bør busetje fleire enn andre kommunar ut frå innbyggjartal, skriv kommunedirektør Sjurgard.

Om det er direkte samanheng mellom fleire låginntektsfamiliar og mottak er ikkje klarlagt, understrekar kommunedirektøren overfør Møre-Nytt.

– Volda kommune har trekt inn ein del samfunnsfaktorar, utan at alt er relatert direkte til flyktningar, for å gi eit bilete på utfordringar. Dette er av interesse i høve til kommunen si sosiale berekraft som no er eit sentralt tema i planlegging og dimensjonering av velferdstenestene i Volda kommune framover, og som grunnlag for vurdering av framtidig busetting av flyktningar. Ein slik faktor er m.a. auken i låginntektsfamiliar, men vi har ikkje dokumentasjon på om dette er direkte på grunn av at kommunen har teke imot forholdsvis mange flyktningfamiliar, seier Sjurgard til Møre-Nytt.

I svarbrevet kommenterer også NAV situasjonen.

-Flyktningfamiliar har ofte mange born, det krev ei høg inntekt og helst at begge foreldra er i arbeid, dei manglar også ofte førarkort, noko som gjer at dei er mindre mobile. Nav supplerer i stor grad denne gruppa med sosialstønad for at dei skal greie vanlege forpliktingar, skriv Nav i svarbrevet..

Slit med å få seg arbeid

Størstedelen av flyktningane som har kome til Volda tek utdanning, men ein stor del klarer ikkje å skaffe seg fast arbeid. Praksisplassar og lærlingplassar er ein flaskehals.

– Det er utfordrande å finne arbeid (også praksisplassar) i vår region til denne gruppa. Det vil om få år vere stort behov for fleire tilsette, mellom anna i helsesektoren. Tilbakemeldingane gjennom fleire år at denne gruppa må skulerast betre i norskkunnskap- og kulturkompetanse, skriv Nav.

Nav har vore pådrivar for å få i gang 3-årige tilrettelagde utdanningsløp, mellom anna TIP og Helsefag. I haust er det planar om oppstart av eit nytt løp innan barne- og ungdom /Helsefag, og utdanning innan betongfag.

– Erfaringane så langt med den starta gruppa, viser at trass i at det har vore gjort grundige vurderingar før oppstart, har det vore svært ressurskrevjande å få mange av deltakarane gjennom løpa. Dette kan vere språkutfordringar, utfordringar knytt til familiesituasjon, økonomi, kultur og at dei treng lengre praksisperiodar enn som i utgangspunktet var planlagt, skriv NAV.

Mangel på einebustader

Ei anna utfordring er å skaffe eigne bustader til flyktningfamiliar. Dei fleste med flyttingsbakgrunn har ikkje økonomi til å kjøpe einebustad. Det er også få einebustadar i leigemarknaden. Dermed vert det stort press på dei kommunale bustadene, går det fram av svarbrevet til Fylkeskommunen.

Til Møre-Nytt seier kommunedirektøren i Volda at det også er mange positive sider med å ta imot flyktningar.

- Undersøkingar om attraktive samfunn viser at kommunar som har busett flyktningar og har eit brei befolkningssamansetting av ulike grupper vert opplevd som meir attraktive for andre. Busetting av flyktningar er også med å halde opp folketalet i Volda kommune og i andre distriktskommunar, seier Sjurgard.