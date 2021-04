Frå og med i dag får du ikkje fyre opp ein brising

Nyheiter

Koronaen har ført til mange restriksjonar for folk flest. Frå og med i dag får du heller ikkje tenne deg ein brising – i alle fall ikkje om du er i nærleiken av skog og anna utmark.

Det er kanskje ikkje tørt ute akkurat no, men i tidsrommet 15. april til 15. september er det forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark. Dette gjeld heile landet.

Eingongsgrill og bålpanner

Men eingongsgrill har du lov til å bruke – sjølv om desse ofte er årsak til brann i skog og mark. Bålpanne likeså.

«Ver derfor varsam med bruk av dette. Sørg for at eingongsgrillen er sløkt og kald før du kastar han på eigna stad. Ved bruk av bålpanner gjeld dei same reglane som ved brenning av hageavfall. Brenn kun tørr og rein ved eller bruk grillkol», skriv Ørsta kommune.

Som har følgjande råd til folket:

All bruk av open eld skal skje på ein forsvarleg måte. Ta også hensyn til andre.

• Avstand til brennbar vegetasjon.

• Kva kan antenne? Fare for gneistar i lufta?

• Værforhold. Døme: Vind, vindretning og vindstyrke.

• Har eg tilgang på tilstrekkeleg sløkkemiddel om det skulle vere behov?

• Ikkje forlat området før bålet/grillen er sløkt og kald.

• Det er den som har tent opp som er ansvarleg for at elden ikkje kjem ut av kontroll.