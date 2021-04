Nyheiter

Cato Aurstad starta si forklaring i Søre Sunnmøre tingrett tysdag ettermiddag. Han er sett under tiltale av Økokrim i samband med ein transaksjon av maskiner og utstyr til 20 millionar kroner mellom K A Aurstad AS og Aurstad Maskinutleige AS. Aurstad var tidlegare styremedlem og konsernsjef i konkursråka K A Aurstad AS. Økokrim meiner Aurstad er ansvarleg for transaksjonen.