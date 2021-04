«Takstane viser at husa våre er nærast verdilause pga drifta til Steinsvik Olivine»

Nyheiter

Naboane til Steinsvik Olivine er i harnisk over at olivinsjef Robert Welsvik verken vil asfaltere anleggsvegen eller betale dagmulkt. – Vi har takstar på eigedomane våre som fortel at husa våre er nærast verdilause som følge av drifta til Steinsvik Olivine, skriv dei til Volda kommune.