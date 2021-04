Stor einsemd i «Alt vil bli bra»-generasjonen

Nyheiter

I befolkninga samla sett seier så mange som 40 prosent at dei kjenner seg einsame som følgje av koronapandemien, viser ei fersk undersøking som er gjort av Opinion for Røde Kors.

– Utviklinga bekymrar oss. Vi ser at einsemda pregar mange, også mange som ikkje har kjent på einsemd tidlegare, seier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Han meiner einsemda er i ferd med å bli eit folkehelseproblem.

I april for eitt år sidan svarte 26 prosent at dei følte einsemd. Auken sidan har skjedd i takt med nedstengingar og smitteverntiltak. Ifølgje organisasjonen har det aldri vore målt høgare gjennom pandemien enn no.

Det er spesielt dei eldste og dei yngste som fortel om einsemd. Blant dei under 24 år seier over 60 prosent at dei føler einsemd.

Organisasjonen seier dei har trappa opp innsatsen blant dei yngste. Men samtidig meiner dei det er mykje den enkelte av oss kan gjere ved å lytte når nokon svarer på spørsmålet om korleis det går.