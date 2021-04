Nyheiter

Natt til fredag har ein elektrisk rullestol blitt stole frå ei adresse i Vikegata i Ørsta. Stolen tilhøyrer dottera til Heidi Reite. Truleg skjedde tjuveriet mellom midnatt og 00.30.

– Dei har stole fridomen hennar. Stolen vart brukt seinast i går då vi var på tur. Utan stolen kjem ho seg ikkje nokon veg og ho klarer ikkje å gå sjølv.

Då tjuveriet vart oppdaga fredag vart politiet kontakta. Dei ber dei som har observasjonar eller tips om å ta kontakt på telefonnummer 02800.

Reite er sjølv ute og leitar etter stolen og håpar at den vert funnen.

– Det er heilt fortvilande at dette skjer og respektlaust. Stolen har stått i fred på same plass i over tre år.