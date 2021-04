Politiet stenger publikumsmottaka

Nyheiter

Publikumsmottaka ved politistasjonane og lensmannskontora i Møre og Romsdal politidistrikt vil vere stengde fram til måndag 12. april.

– Bakgrunnen for dette tiltaket er den aukande smittespreiinga i den sørlege delen av distriktet og faren for at den store mobiliteten i påskeveka, skal forverre situasjonen ytterlegare. For å sikre oss best mogleg å kunne yte hjelp til folk som treng det, er det avgjerande at smitten ikkje får spreie seg blant våre mannskap som arbeider i fremste linje, seier visepolitimeister Ingmar Farstad i ei pressemelding.

All beredskaps- og patruljeteneste går heilt som normalt også i denne perioden.