Utvidar for fleire campingturistar

– Eg håper sesongen blir like god som i fjor, seier Kjell Loen ved Lo-Vik Camping, til NRK.

Etter at han opplevde stor turisttrafikk i koronaåret 2020, har han tru på at turistsesongen i år blir endå betre enn i fjor. Han har difor utvida med 30 nye plassar til bubilar og campingvogner.

Mykje tyder på at mange nordmenn òg i år kjem til å feriere her heime. Salet av brukte bubilar gjekk opp med nesten 20 prosent i fjor, og salet av brukte campingvogner gjekk opp med 7,5 prosent, ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Vidar Sunde i Nordfjord Caravan seier til NRK at salet av bubilar nesten er dobla så langt i år, samanlikna med same tid i fjor.

For bubil- og campingvognaktøren Ferda, er salet så langt i år 40 prosent høgre enn på same tid i fjor. No er det ei utfordring for bransjen å skaffe nok bilar til dei som ønsker å teste campinglivet.