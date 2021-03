Seks nye smitta i Ålesund - fire i Sande, og tre i Stad

Nyheiter

Ålesund kommune melde seint tysdag kveld at dei hadde fått melding om til saman seks nye smittetilfelle.

Ein elev på 8. trinn ved Blindheim ungdomsskole har testa positivt. Vedkomande var allereie i karantene.

Ein person som er på Harøy i lag med familien, har testa positivt for koronavirus. Nærkontaktar er sett i karantene og blir testa i morgon ved Sandøy legekontor.

To personar som blei definerte som nærkontaktar til smitta som kommunen melde frå om måndag, har testa positivt. Påvist smitte fører til at Apotek 1 Amfi Moa Gaard blir stengt til over påske. I tillegg har to tilreisande frå Austlandet testa positivt.

Kommuneoverlegen i Sande fekk seint tysdag kveld melding om fire nye smittetilfelle i kommunen.

- Smittesporing er i gang og testing av nærkontakter blir gjennomført onsdag føremiddag.

Stad kommune melder om tre nye smittetilfelle. To er nærkontaktar til tidlegare smitta, og ein person er på besøk i kommunen. Vedkomande har truleg blitt smitta før han kom på besøk til Stad.