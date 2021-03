Fredskongen på Sion

Nyheiter

Sakarja 9,9: «Bryt ut i jubel, dotter Sion! Rop av glede, dotter Jerusalem! Sjå, kongen din kjem til deg, rettferdig og rik på siger, fattig er han og rid på eit esel, på ein eselfole».

Det er eit ordtak som seier at «menneskelivet er som ei reise». Ein kan samanlikna Jesus sitt liv med ein maraton. Eit maratonløp med eit startpunkt, korte spurt etappar undervegs, og eit sluttpunkt (mållina) som enten endar med medaljeseier eller ingenting.

Hendingane i Jesus sitt maratonliv var at han, etter mitt syn, samle mange trofear på vegen til det endelege målet som var hans død på korset, og gullmedaljen var hans oppstandelse frå døden.

Eg vil framheve tre av trofeane til Jesus på vegen mot gullmedaljen. Han forsøkte å endre forholda til dei som ikkje fekk delta i samfunnslivet og vere med på å ta viktige avgjerder. Han gjenoppretta verdigheita og verdien til dei som var på utsida av samfunnslivet, m.a. dei fattige og sjuke. Matt. 20,16: «Såleis skal dei siste bli dei første og dei første dei siste.» Han oppmoda om at når «Du vil halda gjestebod, så be fattige, uføre, lamma og blinde. Då blir du lukkeleg, for dei har ikkje noko å gje deg att.» Luk 14, 13.

Han tok vel imot barna og peikte på dei som eit godt eksempel på dei som kan arve Guds rike. Mark 10, 15: «Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.»

Han viste seg også som ein klok dommar ved rettargangen mot ei kvinne som var gripen på fersk gjerning for ekteskapsbrot då han bad den som aldri har synda å kaste den første steinen i avrettingsritualet. Jon 8, 7: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne.»

For dei jødiske folkemengdene og for oss i dag symboliserer eselet fred, og ein mann som rir på esel er ein konge som bringer fred. Då Jesus kom ridande på eselet til Jerusalem spurte folkemengda: Kven er dette? Sidan mange fylgjarar av Jesus kasta blomar og palmeblad framfor eselet trudde mange at Jesus kom til Jerusalem for true makta til kongen og hans etablissement. Jesus frå Nasaret visste at han i maratonoppløpet ville oppleve hån og død etter å ha passert mållina.

Vi lever i ei verd som feirar dei mektige og velståande. Ja, kongen av universet (Jesus) kom inn i våre hjarta og liv, ikkje med bravade og pomp, men gjennom sine audmjuke handlingar.

Kanskje lurer du på korleis vi kan glede oss når det er så mange overveldande problem i verda og i våre personlege liv? Vi kan glede oss over liva våre i trua på Gud. Hans kjærleik vil fylle oss med stor glede, sjølv midt i vanskelege prøvelsar.

Vår kristne tru er at Gud alltid er med oss. Vår tillit til Kristus er ikkje at alle ting skal gå bra eller at ting skal gå slik vi ynskjer det, men at i alt som skjer, så er Gud med oss.

God palmesøndag.