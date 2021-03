20 år med Klypa og historia har berre så vidt starta

Nyheiter

Før premieren på det første Klypa-showet i 2001 var Thomas Ryste og gjengen rundt spente på korleis det skulle gå. Venner og familie var inviterte og fylte opp lokala til Rust. Tre show vart til tjue show med Palle og Kjellen i hovudrolla. Publikum forlét Rust og var slitne i kjeven etter mykje fliring. Iveren og trua på at Klypa kunne nå langt gjorde at vegen gjekk vidare til Ålesund. Komikaren frå Hovdebygda fekk høyre at han var «steikje galen» og at det ikkje kom til å gå. Fasiten vart tjue nye show og Klypa-universet hadde lagt grunnlaget for ein unik humorsuksess med utspring frå Hovdebygda. At Thomas Ryste skulle reise land og strand, ha titals millionar visningar på sosiale medium og ha levebrødet sitt som komikar hadde han ikkje sett føre seg for tjue år sidan.