Nyheiter

Det seier sjukeheimslege Linda Gramshaug Fonseca i Ørsta.

Fredag publiserte ho eit innlegg på Facebook med tittelen "Eg boikottar munnbind". Innlegget vart delt og kommentert opp og i mente.

«Munnbind brukt korrekt beskyttar mot smitte. Munnbind brukt feil beskyttar mot skulande blikk på butikken.», skreiv Gramshaug Fonseca.

Innlegget vart skrive i ein raljerande og sarkastisk tone, og somme såg ikkje bodskapen.

Overfor Møre-Nytt understrekar Gramshaug Fonseca at ho ikkje boikottar munnbind.

– Men eg har eit sterkt ønske om at folk må bruke munnbindet på rett måte!, seier ho.

I Ørsta har det knapt vore nokon som har brukt munnbind siste året. Inntil sist veke, då dei nye nasjonale smittevernråda kom. Då vart det oppmoda om tometers avstand, i tillegg til hyppig handvask og spriting, og bruk av munnbind der avstandsregelen ikkje kan haldast.

Det Gramshaug Fonseca har sett av munnbindbruk, har skremt henne. Difor etterlyser ho ein kampanje.





Ho understrekar at eit eingongsmunnbind er nettopp det. Viss du har på deg eit eingongsmunnbind inne i ein butikk, og tek det av deg – då skal du ikkje ha det på ein gong til.

– Då legg du det i nærmaste søppelbøtte, ikkje i lomma, og så tek på eit nytt dersom du framleis treng munnbind, seier Gramshaug Fonseca.

Og tøymunnbind som mange har skaffa seg, dei skal i ein pose og bli med heim for desinfisering.

– Heller ikkje dei skal takast på igjen på neste butikk. Munnbind skal aldri henga under haka, i eit øyre eller i panna mellom bruk sjølv om leiande politikarar og andre offentlege personar nasjonalt og internasjonalt regelmessig vert intervjua med munnbind på alternative stader, seier Gramshaug Fonseca.

Hendene skal vaskast eller spritast både før munnbindet kjem på og etter du tek det av.

– Elles risikerer du at viruspartiklar vert overført frå hender til munnbind og frå munnbind til hender, fortel legen.

– Eg trur folk gjer så godt dei kan, men folk har ikkje fått opplæring i bruk. Det er lett å tenke at feil bruk av munnbind er betre enn ingen bruk. Det er det ikkje!

Ho oppmodar folk til å gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider.

– Der står det greitt korleis munnbindet skal nyttast.

Ho understrekar at dersom du ser at du greier å halde tometersregelen, då treng du ikkje ta på deg munnbind.





Då Gramshaug Fonseca såg reaksjonane på hennar «boikott»-melding på Facebook, presiserte ho med denne meldinga:

«Eg har akseptert at innlegget blir delt, og ser at det fører til at somme reagerer på min «boikott». Innlegget er mykje fjas og harselas, og bodskapen er: Hald avstand eller bruk munnbind korrekt!

For min del liker eg best å unngå situasjonar der eg ikkje kan halda avstand. Må eg på butikken i rushtida, tek eg munnbindet på. Eg er for godt smittevern og folkeopplysning.»

– No er det påske. Kva med å engasjera ein slik som Thomas Ryste i å laga informative og humoristiske "munnbindvett-reglar a la Severin Suveren sine fjellvettreglar?, oppmodar Gramshaug Fonseca.