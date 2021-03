Her er brettspelguiden for ei skummel påske

Nyheiter

Storbyferie og hotellovernattingar blir verande ein fjern draum for mange denne påska. Når smittetala aukar, og virusmutantar truar, gjer vi som i fjor: Held oss heime. Og då kan kanskje spenning på spelfronten vere med på å sprite opp dagane.

– Det er mange grunnar til at brettspela står seg godt, for det gjer dei – år etter år. Dei representerer noko ein kan gjere i fellesskap og noko ein kan konsentrere seg om saman, seier Remo Rehder. Han er gründeren av Brettspillguiden – ei uavhengig forbrukaropplysningsside om brettspel. Få har tilsvarande oversikt og kunnskap om brettspelbransjen, og i år har han teke på seg jobben med på plukke fram nokre gode krimspel.

– Her på berget er påska av ein eller annan mystisk grunn knytt til krim og spenning. Det finst mange brettspel som nettopp av den grunn burde passe oss veldig godt, seier spelentusiasten som meiner folk er alt for redde for å prøve seg på eit heilt nytt spel. Dei held seg ofte til klassikarar som Yatzy, Alias, Monopol, Scrabble og Ludo.

– Spel handlar jo for mange om tradisjon, og mange finn då fram dei faste spela dei har liggjande. Ein annan grunn til at mange ryggar litt unna det nye som dukkar opp i spelhyllene, er nok frykta for kompliserte spelereglar. Eit veldig godt og velmeint råd; førebu deg ved å ha lese gjennom reglane og sett på komponentane i spelet dagen før du inviterer familien til dyst.

– Men ta YouTube til hjelp, eller sett av ein kveld og lær noko nytt og gøy – det er bra for hjernen. Sjølv er eg sånn skrudd saman at eg tenkjer at eit nytt sett reglar alltid er gøy, seier Remo Rehder til NTB.

Her er Remo Rehders krimspel for påska 2021:

Sherlock Express: Eit barnespel der ein skal vere den første til å fange fem kjeltringar som ikkje har noko alibi. Dette går føre seg på ein reaksjons-deduksjonsmåte, som vil seie at det er ein bunke med kjeltring-kort som det blir lagt opp seks kort frå i byrjinga av runden. Så har kvar spelar ein bunke med alibikort, som det blir snudd eitt kort frå etter tur. Alibikorta angir ein detalj på kjeltring-korta som på den måten gir kjeltringen som har denne detaljen eit alibi. Etter kvart vil det berre vere éin kjeltring som ikkje har noko alibi, og då skal ein vere den raskaste til å ta på kortet. Eit hektisk og artig spel som krev litt konsentrasjon og observasjonsevne. Det passar veldig godt for barn rundt skulestartalder.

Cold cases:Eit nytt og til ei viss grad nyskapande spel, som konkurrerer i det same segmentet som Cleudo og NY Chase, som mange kjenner frå før. Her er ein spelar ein etterforskar, og resten av spelarane rømlingar. Målet for etterforskaren er å fange rømlingane, medan rømlingane vinn ved å unngå å bli tekne. Og dette går føre seg på loddrett brett, som gjer at spelarane sit på kvar si side av brettet og derfor får avgrensa informasjon. Interessant vri som passar godt for dei litt eldre barna, eller for familien med litt aldersspreiing.

Black stories: Ikkje akkurat noko tradisjonelt brettspel, men derimot eit sett med mordmysterium framstilt som gåter. Og dette kan vere ein veldig artig «konkurranse» som det kan brukast litt tid på. Her kan ein eksempelvis lese opp dagens mysterium, og la oppgåva gå gjennom dagen – og først oppklare saka før ein legg seg om kvelden (føresett at ingen løyser ho innan den tida). Oppgåvene kan vere litt makabre og bisarre, så det passar ikkje for dei yngre barna.

Chronicles of Crime: Dette spelet har verkeleg vore ein «game changer» i forhold til å sameine den digitale verda med brettspela. Spelet bruker nemleg ein app, til både å hente informasjon, forhøyre involverte og løyse saker, medan all viktig informasjon samlast på «brettet», som gjer det heile meir oversiktleg. Og spelarane skal samarbeide om å løyse kriminalsakene, som også på ein måte byggjer på kvarandre. Dette er det tettaste vi har komme å vere delaktige i ein verkeleg krimserie på TV. Spelet er mynta på vaksne, og passar ikkje for barn under ungdomsskulenivå. Eit spel som verkeleg bør prøvast.

Nightmare: Dette er òg eit app-drive spel, og uhyggja er påtakeleg frå du ser på eska, til spelet er slutt. Her er spelarane ei gruppe som saman skal prøve å løyse ei mordgåte. Historia er både frykteleg og overraskande. Opplevinga er så langt unik, og vil for dei fleste vere ei heilt ny speloppleving. Men, det er viktig å leggje merke til at det blir oppmoda til at spelarane tek rollene dei blir gitt i spelet. Dette krev ei viss skodespelarevne for å få den skikkelege opplevinga. Høyrest det ut som ei artig utfordring for deg og vennene dine, så fyr laus. Er det derimot liten interesse for «framføringar» blant vennene dine, er det kanskje betre å la vere.

50 clues: Eitt av dei mørkaste, mest skremmande, dystre, blodige og røyndomsnære krimspela vi har spelt. Her har du eit spel som definitivt ikkje passar for barn. Dei seinare åra har såkalla Escape Room-spel vore veldig populære, og dette spelet koplar saman dette og deduksjon i ei kriminalhistorie som verkeleg står i særklasse i brettspelverda. Dette er både ein veldig godt laga historie, og spelet har oppgåver som passar og underbyggjer historia på ein utmerkt måte. Ei av dei sterkaste og beste spelopplevingane vi har hatt i denne sjangeren så langt.