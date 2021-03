God påske med omnsbakt bacalao med bacon

Nyheiter

Klippfisk er kjent for sin milde og delikate smak og det vart laga av både hyse, lange og sei, men den beste klippfisken er laga av torsk. Tenk at heilt fram til 1960 talet forgjekk tørkinga på klipper eller svaberg, derav namnet klippfisk. I dag forgår produksjonen inne og Ålesund er landets suverene klippfiskhovudstad som står for om lag 90 prosent av eksporten frå Norge.

Klippfisk er ein påsketradisjon spesielt for katolske land som Spania, Portugal og Latin Amerika. Desse landa elskar den norske klippfisk og held på tradisjonane med klippfisk til påske. I middelalderen hadde ein fastedagar med forbod mot kjøteting, medan det var lov å ete «kald» mat. Fisken kjem får vatnet, blei den betrakta som kald og derfor akseptert.

I Noreg er klippfisk og bacalao praktisk påskemat, fordi den er veg lite og treng ikkje kjølast. For eksempel vil ein torsk på 10 kilo vere om lag 3 kilo klippfisk, og den må sjølvsagt vatnast ut før ein lagar den til påskemiddag. Bacalao er perfekt å lage til festmat og lagar du ein stor porsjon har ein middag til to dagar. Omnsbakt bacalao med bacon er full av gode delikate smakar. God påske!

Ingrediensar til 4 porsjonar

– 800 g utvatna og reinska klippfisk

– 8 potet

– 2 fedd kvitlauk

– 2 gul lauk

– 2 hermetiske paprika

– 10 cherrytomat

– 100 g baconskive

– 2 dl olivenolje

– 40 g svart oliven

– grovmala pepar

Server med: Godt brød

Framgangsmåte

Sett steikeomnen på 200 °C. Skjer klippfisk i serveringsstykke. Skrell potet, skjer dei i skiver og kok dei møre i usalta vatn. Finhakk kvitlauk, skjer lauk i skive, paprika i bitar og del cherrytomatane i to. Del baconskivene i fire betar. Varm opp olivenolje og kvitlauk i ein liten kasserolle, og slå halvparten av kvitlaukoljen i ei eldfast form slik at den dekker botnen. Legg klippfisk, potet, lauk, paprika, cherrytomat, bacon og oliven lagvis i forma. Kvern litt pepar mellom kvart lag. Slå over resten av kvitlaukoljen og steik i steikeomnen i ca. 30 minutt.

Server bacalaoen med godt brød ved sidan av.