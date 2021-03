Er det so gale……?

Nyheiter

I dag kom elevane mine dragande på ein stor frosk som hadde teke seg ein tur over vegen. Den kvekka i veg og fekk seg ny heim i skogen nedanfor skulen. Både born og frosk var lukkelege, og eg tenkte at NO er det vår (frosken sa ikkje noko om å vere lukkeleg, men eg trur ikkje den leid noko naud. Eg har då og sjølvsagt verdas snillaste elevar). Snøklokkene og krokusen dukkar opp på dei mest utrulege stadar. Ja, endåtil sola dukkar opp frå ende til annan. Ein kjenner kor det kriblar i kroppen. Det kriblar rett og slett i glede over tida framover. Det er ikkje lenge til vi kan gå berrføtt, medan vi kleiar på eit og anna myggstikk vi fekk i den lyse sommarnatta. Det vert lysare kvar einaste dag, og det er heilt fantastisk (og det er heilt sikkert ikkje alle slitne småbarnforeldre samde i, når småen ikkje vil sove…….).