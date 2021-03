Dei beste fjellsykkelturane i sommarferien

Nyheiter

– Det finst ein sykkeltur for alle, uansett alder og erfaringsnivå. Det er veldig gøy å sjå kor populært det har vorte med fjellsykling dei siste åra, og kor mange turmoglegheiter som finst der ute, seier heilårssyklist Heidi Tovdal.

Ho skildrar den norske fjellheimen som ein fantastisk arena for sykkelbaserte eventyr. Gjennom instagramkontoen @turheidi deler Tovdal friluftsaugneblinkar frå heile landet, ofte via sykkelsetet. Ho peikar på at sykkelen kan opne opp fjellheimen for dei av oss som ikkje er vand til å på gå lange turar med mykje oppakning.

– Eg elskar sjølv å gå på turar i fjellet med sekk og støvlar, men du får sett mykje meir når du syklar. Ikkje minst kjenner ein ei fridomskjensle frå sykkelsetet som ein ikkje opplever med noko anna framkomstmiddel.

Luftig utflukt

Kvart år, så snart snøen smeltar, set Tovdal og venninnegjengen kurs mot Møre og Romsdal, til den verdskjende Nibbevegen mellom Geiranger og Dalsnibba. Den to mil lange og stupbratte stigninga er kjend for dei talrike utsiktspunkta sine, men er ikkje for alle, seier ho.

– Viss du verkeleg ønskjer å teste dei fysiske og mentale grensene dine, finst det knapt ein meir minneverdig sykkeltur i landet. Men han er òg svært anstrengjande. Alternativt kan ein sikte på Ørnesvingen, ei spektakulær vegstrekning mellom Geiranger og Eidsdal, med mange av dei same inntrykka.

Om du er ute etter ein enklare tur, rår Tovdal til ei luftig utflukt på Hardangervidda. Etter at du har teke taubanen frå Rjukan til Gvepseborg (886 m.o.h) ventar to kilometer med oppoverbakke, før du syklar relativt flatt over tregrensa, heile vegen til Kalhovd. Vegen er godt skilta og halden ved like, og er du heldig med vêret, kan du vente deg ei fenomenal utsikt til Gaustatoppen.

– Å oppleve Krossobanen er verd turen i seg sjølv. Vi tok heile turen på éin dag, fram og tilbake til Rjukan, men eg veit at mange òg deler opp reisa i to ved å leggje inn ei overnatting på Kalhovd Turisthytte, seier ho.

Vêr førebudd

Sjølv om du syklar på populære og velhaldne sykkelstiar, gjeld framleis fjellvitreglane, strekar Tovdal under.

– Forholda kan endre seg brått i fjellet. Dette opplevde eg sjølv på Rjukan, då vi plutseleg vart treft av ein motvind eg knapt har kjent maken til. Det gjekk heilt fint, men på delar av vegen måtte vi trakke i nedoverbakke, fortel ho.

Det er òg viktig å ha med reservedelane du treng for å kunne gjere enkle reparasjonar. Ei plutseleg punktering midtveges til mål er ein situasjon alle som syklar i fjellet bør vere førebudd på å takle.

– Du bør i det minste kunne gjere eit slangebyte. Dette tilrår eg å tørrtrene nokre gonger på før ein dreg. Å ha gjennomført vårservice på sykkelen er òg obligatorisk etter mi meining. Om bremsane dine ikkje fungerer som dei skal, bør du vite om dette før du syklar nedover ein bratt fjellveg, seier ho.

Sykkel på tog

Mikkel Soya Bølstad, journalist og forfattar av boka «Villmarkssykling», har brukt sykkelen til både kvardag og eventyr sidan barndommen. Han har ikkje førarkort og ingen planar om å ta det i framtida.

– Sidan eg og pappa reiste på tur med den første raude kombisykkelen min, har eg kjent ei fantastisk fridomskjensle på sykkelsetet. Den kjensla kjenner eg framleis, anten eg syklar til butikken eller i fjellheimen, seier han.

For Bølstad startar sykkelturane ofte frå inngangsdøra i Kongsberg. Men skal han eller familien lengre av stad, fell valet på tog.

– Det har vorte lettare, men Noreg har framleis ein veg å gå når det gjeld å få sykkelen med på kollektiv transport. Lillehammer og Gudbrandsdalen er ein stad vi kjem tilbake til igjen og igjen, ikkje berre fordi Dovrebanen har reserverte plassar til syklar, men fordi området lèt oss snikre saman så mange spennande ruter, seier han.

To favorittar

Bølstad nemner Peer Gynt Seterveg, som startar ved Vinstra og strekker seg nordover til Kvam over Østfjellet. Her syklar du mellom anna forbi garden Hågå, der det blir sagt at førebiletet til Ibsens mest berømte hovudperson ein gong budde. Viss du ønskjer deg ein lengre tur, kan du bruke Vinstra som utgangspunkt for den klassiske Mjølkevegen, ein 250 kilometer lang strekning til Gol via Valdres.

– Mjølkevegen er kåra til ein av dei flottaste sykkelturane i landet og strekker seg gjennom nokre av dei vakraste fjellområda i Noreg. Å gjennomføre heile ruta kan vere krevjande om du manglar erfaring eller har små barn med på turen, men det er lett å velje seg ut mindre parti, seier Bølstad.

Less is more

For å gjennomføre ein 250 kilometer lang tur er det naturleg å tru at du treng mykje oppakning. Men Bølstad oppmodar alle til å tenkje minimalistisk når sykkelveskene blir pakka.

– Akkurat som med fotturar blir sykling mykje meir morosamt og lettare når du ikkje har så mykje bagasje. Derfor gjeld det å vere nøye på kva ein tek med. Ein sovepose, eit telt, eit liggjeunderlag, eit stormkjøkken og litt enkle verktøy – så er du klar, seier han.

Akkurat som i tursekken tek kleda opp størsteparten av plassen i veskene. Til sommarturar har Bølstad denne modellen:

– Vi har eitt sett med klede når vi syklar, og eitt sett med ullundertøy til bruk når vi kjem fram. Eg tek òg med regnbukse, ei vanleg bukse og eit par shorts. I tillegg har eg eit varmeplagg og ei vindtett skaljakke. Viss du blir våt på sykkelen, ta på ulltøyet og tørk kleda når du kjem fram på hytta eller slår leir. Viss sykkelkleda ikkje er tørre neste morgon, er ikkje det noko problem. Den mest effektive måten å tørke tøyet på er å ha det på kroppen, seier Bølstad.

Kvardagssykkelen

Bølstad bruker ulike syklar for eventyra sine, frå tradisjonelle terrengsyklar til ein traktorliknande fatbike. Men tru ikkje at du treng å blåse titusenvis av kroner på dyrt utstyr før du reiser på tur.

– Med mindre du ferdast langt utanfor allfarveg, er sjansen stor for at sykkelen du brukar fram og tilbake til jobben held heilt fint i fjellet òg, avsluttar han.